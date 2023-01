Axe Bamako-Ségou : Des individus armés s'attaquent au poste de secours routier de la protection civile et font cinq morts...

Cinq (5) morts, c'est le bilan de l'attaque à main armée perpétrée par des individus mal intentionnés non encore indentifiés au niveau du poste de secours routier de la protection civile situé à Markacoungo, sur l'axe Bamako-Ségou. C'est l'annonce faite par la direction générale de la protection civile malienne dans un communiqué largement partagé.

« Le Directeur Général de la Protection Civile informe l'opinion nationale et internationale que, dans la nuit du 02 au 03 janvier 2023, aux environs de 21 heures, le Poste de Secours Routier de la Protection Civile de Markacoungo, sur l'axe Bamako-Ségou, a été attaqué par des individus armés non identifiés. Le bilan fait état de cinq (05) morts dont deux (02) éléments de la Protection Civile et trois (03) civils ainsi qu'un blessé», rapporte les autorités maliennes de la protection civile.

Par ailleurs, le directeur général de la protection civile de rassurer la population que « toutes les dispositions sont prises par les Forces de Défense et de Sécurité pour rechercher, identifier et interpeller les auteurs de cet acte ignoble afin qu'ils répondent de leurs actes. » Par la même occasion, il invite la population à plus de collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité...