Aviation : Accord de partenariat entre Cabo Verde Airlines et Air Sénégal

La compagnie aérienne Cabo Verde Airlines annonce un partenariat stratégique avec Air Senegal pour opérer en partage de code à partir du 3 avril sur les destinations Sal et Praia à partir de Dakar. Selon une note qui nous a été transmise, ce service est un accord de coopération par lequel une compagnie aérienne transporte des passagers dont les billets ont été émis par une autre compagnie. Le service est appliqué sur les routes Dakar - Sal, les mercredis et Sal - Dakar les dimanches, ainsi que Dakar - Praia les dimanches et Praia - Dakar les mercredis. Selon la même source, la compagnie aérienne cap-verdienne détiendra le code de transport en tant que transporteur, tandis qu'Air Sénégal sera responsable du contrôle opérationnel de l'aéronef en tant que transporteur exploitant.



Ce partenariat stratégique entre les deux compagnies permettra une plus grande flexibilité dans le transport de passagers entre les deux pays conclut la note.