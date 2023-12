« Autoroutes du Sénégal » (ADS) : Monsieur Aubin Jules Marcel SAGNA, nommé DG !

La décision a été prise lors du conseil des ministres de ce mercredi 27 décembre 2023. Aubin Jules Marcel SAGNA, Administrateur civil, précédemment Secrétaire général du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, a été nommé Directeur général de la société nationale dénommée « Autoroutes du Sénégal » (ADS). Aubin Jules Marcel SAGNA, est le premier prefet du département de koumpentoum avant d’être nommé SG du ministère des transports de 2012 à nos jours. Il est aussi responsable politique et milite dans le département de Bignona, région de Ziguinchor. Pour rappel, le Sénégal s’est doté d'une société de construction et de gestion des routes. Le projet de loi l'autorisant a été adopté par l'Assemblée nationale ce 21 novembre 2023 en marge de la session budgétaire. 97 députés sur 120 ont voté en faveur de la mise en place de la structure national qui sera donc dirigée par Aubin SAGNA.