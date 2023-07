Audition de Ousmane Sonko: « il n’a répondu à aucune des questions du juge. » (Me Massokhna Kane, avocat)

Après le face-à-face entre l’opposant Ousmane Sonko et le Doyen des juges, Maham Diallo dans le dossier pour vol et appel à l’insurrection, un mandat de dépôt à été décerné au président du Pastef. L’audition n’a pas produit l’effet escompté chez l’accusé, Ousmane Sonko qui renseigne son avocat n’a pas répondu aux interrogations.

« Ousmane Sonko n’a répondu à aucune question du juge. Nous avons demandé au juge, au vu de l’absence de faits et de preuves sur les charges du procureur, de faire une ordonnance de refus d’informer. », a déclaré le conseil de l’opposant.