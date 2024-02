Audios sur les réseaux sociaux : "Ils doivent au moins admettre que j’ai le courage de mes idées!" (Madiambal Diagne)

Depuis quelques jours, un supposé enregistrement de Madiambal Diagne circule sur les réseaux sociaux. Selon l’administrateur général du groupe « Avenir communication », il ne s'agit pas de lui. À travers un tweet publié ce mardi, le journaliste et fondateur du journal « le Quotidien » a apporté un démenti. « Des audios circulent depuis quelques jours à travers les réseaux sociaux. Les personnes qui me connaissent savent bien que ce n’est pas ma voix. Aussi, on peut quand même mesurer que j’ai un meilleur niveau intellectuel que la personne qui y parle. » Il poursuit : « Tant pis si certains idiots voudraient croire que c’est la voix de Madiambal Diagne. Ils doivent au moins admettre que j’ai le courage de mes idées », argue-t-il.