Au poste de SG des NU à l’avenir? : Ce qu’en pense le Président Macky Sall

Le président de la République qui ne devrait plus être à la tête du pays à partir d’avril 2024, s’est visiblement projeté sur son avenir notamment à l’international. Interrogé sur son futur, notamment à une probable demande de plusieurs pays à se mettre à la tête des Nations Unies, le Président Macky Sall donne sa position : « Je ne sais pas encore. C’est vrai qu’il y a beaucoup de personnes qui me parlent du poste de secrétaire général des nations unies. Peut-être c’est ce qu’ils souhaitent. Mais je tiens à rappeler que ce n’est pas une chose simple au regard de la géopolitique, les rotations etc. Pour le moment, ma priorité n’est pas à ce niveau, mais pourquoi pas si on me le demande plus tard même si ce n’est pas ma première vocation… » martèle le président de la République répondant aux questions de France 24 et de Rfi dans un entretien à New York où se tient actuellement la 78e session de l’assemblée générale des nations unies.