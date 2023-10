Attentat en Turquie : Le président Macky Sall s’indigne d’un acte ignoble et réitère sa solidarité à Erdogan et au peuple Turc

Un «attentat à la bombe» que revendique l’organisation politique armée kurde, le PKK , a eu lieu ce dimanche près du Parlement de la capitale turque. Le président de la République Macky Sall n’a pas manqué l’occasion de s’indigner de cet acte ignoble.



« Je condamne fermement l’attentat ignoble perpétré ce 1er octobre à Ankara. J’exprime toute ma solidarité et ma sympathie au Président Erdogan et au peuple ami de Türkiye » a écrit sur X( ex Twitter), le Président Macky Sall.