Attaques contre des familles religieuses : Le Ministre de la Justice instruit le Procureur d’ouvrir une enquête.

Le ministre de la justice a instruit le Procureur général près la Cour d'Appel de Dakar pour l'ouverture d'une enquête afin que les auteurs d’enregistrements audio s'attaquant à d'illustres guides et familles religieuses du Sénégal soient découverts, identifiés et sanctionnés, conformément aux lois en vigueur.

Le ministre a décidé de sévir alors que des enregistrements audio provenant d'individus à l'évidence malintentionnés ont circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

Selon un communiqué du ministère, « ces propos d'une virulence sans réserve aucune, dans un discours de nature à saper notre cohésion sociale, sont intolérables et constituent une menace pour notre stabilité nationale ».



Le Gouvernement en appelle à la vigilance et à la responsabilité des citoyens, étant entendu que tout acte ou propos de nature à porter atteinte à la paix sociale et aux Institutions de la République, quel qu'en soit l'auteur, sera sévèrement sanctionné.