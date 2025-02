Attaque du domicile de la mère d’Ousmane Sonko : L’ingénieur en génie civil implore la clémence de la justice

L’affaire de l’attaque du domicile de la mère du Premier ministre Ousmane Sonko, survenue à Ziguinchor, prend une nouvelle tournure. Selon les informations de L’Observateur, Ah. Ndiaye, ingénieur en génie civil de 31 ans, a exprimé ses regrets devant les enquêteurs et sollicite désormais la clémence de la justice.



Un passage à l’acte prémédité ?



Tout s’est déroulé ce dimanche, lorsque Ah. Ndiaye s’est présenté devant la résidence de la mère d’Ousmane Sonko, située dans le quartier HLM Néma. Selon L’Observateur, il aurait proféré des injures et des menaces à l’encontre de la famille du Premier ministre. Son geste, qu’il dit regretter aujourd’hui, semble pourtant s’inscrire dans une hostilité ancienne envers Ousmane Sonko.



Interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Yamatogne, Ah. Ndiaye a admis sans détour :



« Je reconnais les faits qui me sont reprochés. Je les regrette et je demande la clémence de la justice. »



Pour expliquer son geste, il a confié aux enquêteurs qu’il n’a jamais apprécié Ousmane Sonko et le tient pour responsable des difficultés rencontrées par l’entreprise pour laquelle il travaillait.



Un scénario digne d’un film



D’après le témoignage de Khalil Sonko, membre de la famille du Premier ministre, l’incident s’est produit aux alentours de 15 heures, alors que le gardien du domicile était en pause.



« J’ai entendu quelqu’un frapper à la porte principale. En sortant, j’ai aperçu un homme près d’un véhicule 4X4 garé devant la maison. Avant même que je puisse lui demander ce qu’il voulait, il s’est mis à crier qu’Ousmane Sonko était à l’origine de tous les problèmes du Sénégal, tout en proférant des menaces et des injures », a raconté Khalil Sonko aux enquêteurs.



Un avenir judiciaire incertain



Après son interpellation, Ah. Ndiaye a été acheminé au commissariat de Yamatogne où il a subi deux interrogatoires sous la supervision du Commissaire Cheikh Ahmed Tidiane Thiam.



Selon L’Observateur, il devrait être déféré ce mercredi devant le procureur de la République, qui décidera de son sort. La justice devra trancher entre une sanction exemplaire pour cet acte jugé grave et une éventuelle prise en compte de ses regrets exprimés lors de l’enquête.



Un acte isolé ou le début d’une escalade ?



L’attaque du domicile de la mère du Premier ministre soulève des questions sur la sécurité des personnalités publiques et de leurs proches. Si Ah. Ndiaye affirme avoir agi seul, cette affaire met en lumière un climat politique où les tensions semblent de plus en plus se traduire par des actes concrets et violents.



Avec l’approche de son passage devant le procureur, l’opinion publique retient son souffle : la justice sénégalaise fera-t-elle preuve de fermeté ou tiendra-t-elle compte des remords du suspect ? Réponse dans les prochaines heures.