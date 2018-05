Attaque de Nyassia : quelles articulations avec le procès de l’imam Ndao ?

L’assaut survenu ce jeudi à Nyassia ne serait pas le fait d’éléments du Mfdc, si on en croit l’ex-gouverneur de Dakar Saliou Sambou, interrogé par la Rfm. Ce dernier intègre l‘hypothèse d’une attaque terroriste qui serait la première sur le territoire national, sur fond de procès de l’Imam Alioune Ndao. "Ce genre d'attaque aux investissements lourds que l'Etat a consentis pour le désenclavement de la Casamance, on n'y comprend rien du tout. Les gens peuvent penser au Mfdc, mais personnellement, je ne crois pas que le Mfdc va s'attaquer à des ponts. Actuellement, nous avons des dangers qui nous entourent de partout avec ce qui se passe, le procès de Alioune Ndao, Boko Haram et des gens qui sont jaloux de la stabilité du Sénégal, qui veulent déstabiliser le Sénégal", a soupçonné M. Sambou.