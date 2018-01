Attaque de Niaguis : les cadres de l’Apr tirent sur Me Wade

Alors, le Sénégal venait d'entrer dans une nouvelle année porteuse d'espoir, avec l’appel du Chef de l’Etat pour une paix définitive en Casamance, des individus armés ont abattu froidement 13 citoyens dont le seul tort était d'aller chercher du bois dans la forêt de Borofaye dans l'arrondissement de Niaguis. La Convergence des cadres républicains (CCR) de l'Alliance Pour la République (APR) condamne cet acte ignoble et barbare perpétré, le 06 janvier 2018, sur d'honnêtes citoyens en majorité des jeunes à la fleur de l'âge.

La CCR présente ses condoléances aux familles des victimes, au Président de la République, Macky Sall et à la nation sénégalaise toute entière. Aux blessés, la CCR leur souhaite un prompt rétablissement.

La CCR encourage, le Chef de l'Etat, Chef suprême des armées et son gouvernement ainsi que les facilitateurs, à poursuivre la dynamique de paix enclenchée. Le Conseil national de sécurité et les instructions données aux forces de défense et de sécurité, témoignent de l’engagement et de la détermination à protéger les populations de cette partie du Sénégal. Le Chef de l'Etat a également ordonné que les auteurs de cet acte criminel soient recherchés et traduits en justice.

Depuis plusieurs années, les observateurs lucides saluent la discrétion et l’efficacité de la démarche du Chef de l’Etat dans la résolution de la crise en Casamance, vieille de 36 ans.

C’est pourquoi la CCR se désole, hélas, d’une partie du communiqué du Secrétariat Général National du PDS qui semble remettre en cause les efforts du Chef de l’Etat. La CCR en appelle au sens de la mesure et au sursaut national de toutes les forces vives pour accompagner ensemble la dynamique constructive. Il est des sujets dont l’enjeu doit dépasser les clivages politiques.

L’instant de deuil recommande une posture patriotique. Nous devons rester unis dans la fermeté, sans verser dans une logique irréfléchie que les forces lâches tapies dans l’ombre cherchent à nous plonger. Ces criminels n’arriveront pas à remettre en cause les acquis de la paix.

Le Sénégal, uni, continuera à renforcer le processus de paix sous la conduite de Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall qui mérite les encouragements et le soutien de tous.

​​Fait à DAKAR, le 08 janvier 2018



​​ La Convergence des Cadres Républicains