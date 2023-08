Attaque contre la station de la Rts à Kolda: La CAP condamne fermement cet " acte ignoble" et apporte son soutien à l'entreprise de presse

Dans un communiqué lu à Dakaractu, la Coordination des Associations de Presse dit avoir " appris avec consternation l'attaque incendiaire contre la station de la Radio Télévision Sénégalaise à Kolda.



La CAP d'exprimer toute sa consternation et son regret. " Cet acte ignoble aurait pu attenter à la vie d'innocents agents de cette antenne. La CAP condamne fermement cet acte ignoble et témoigne toute sa solidarité à cette entreprise de presse...".



La Coordination des Associations de Presse de rappeler à tous " quelles que soient leurs appartenances politiques et religieuses, que les professionnels des médias et les entreprises de Presse ne sont pas leurs adversaires". Et de souligner que " La CAP rappelle que les portes du CORED sont largement ouvertes à tous compatriote et hôte du Sénégal de toutes les obédiences pour recevoir leurs plaintes afin d'éviter un recours à la violence aux conséquences dommageables"