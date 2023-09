Attaque contre l’ambassade du Sénégal au Canada : L’identité de trois personnes impliquées, connue

La Section des enquêtes criminelles du Service de police d’Ottawa, division centrale, a confirmé l’identité de trois personnes impliquées dans les événements survenus le 1er août 2023 à l’Ambassade du Sénégal, sur la rue Kent.



Il s’agit de Awa CAMARA, âgée de 43 ans résidant à Saint-Eustache, Québec, de Fatou MBACKÉ, âgée de 49 ans vivant à Ottawa et de Lamine DIÉDHIOU, âgé de 53 ans lui aussi, d’Ottawa.



Ils ont été tous inculpés de séquestration, de voie de fait, de méfait, plus de 5000 dollars de dégâts, empêchement de l’exploitation légitime d’un bien et d’avoir causé du désordre.



La Section des enquêtes criminelles de la division centrale sollicite l’aide de la population afin d’identifier les dix autres personnes en cause. L’enquête suit ainsi son cours...