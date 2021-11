Assemblée nationale : Les députés adoptent majoritairement le budget du ministère de l’économie pour une année de relance et de réformes

Au terme des échanges sur l’adoption du budget du ministère de l’économie, du plan et de la coopération, les parlementaires l'ont voté majoritairement.

Amadou Hott s’en est félicité, cependant avec ce projet de budget d’un montant de plus de 28 milliards de francs CFA, il entend poursuivre son œuvre dans la dynamique de relance et de réformes imposées par la pandémie de Covid-19.



Son budget réserve également une bonne part au programme Xewy Ndaw Yi qui fait partie des urgences de l’État du Sénégal pour booster l’économie nationale.