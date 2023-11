Assemblée nationale : Le budget du ministère des Sports a été voté à hauteur de 42,4 milliards de FCFA

À l’issue des discussions générales, les parlementaires ont voté, ce lundi après-midi, le budget du ministère des sports pour l’exercice 2024. Après avoir effectué son grand oral à l’hémicycle où il a défendu son budget, le ministre Lat Diop a vu son budget voter à hauteur de 42 408 634 815 FCFA, contre 23 382 368 555) FCFA. Soit une hausse de 14 501 266 201 FCFA en valeur absolue et 62,02 % en valeur relative.



Ce projet du budget est principalement reparti comme suit :



Programme 1: Pilotage, Coordination et Gestion Administrative. Au titre de l'exercice 2024, les crédits alloués à ce programme sont arrêtés à 3 098 649 000 FCFA en autorisation d’engagement et en crédits paiements.



Programme 2 : Développement des Ressources humaines et de la Formation. Pour l'exercice 2024, les crédits dédiés à ce programme sont arrêtés à 2 072 879 279 FCFA en autorisation d’engagement et 1 572 879 279 FCFA en crédits paiements.



Programme 3 : Développement de la pratique et des infrastructures sportives. Pour l'exercice 2024, les crédits de ce programme sont arrêtés à 37 237 106 536 FCFA en autorisation d’engagement et 33 212 106 536 F CFA en crédits paiements.