Assemblée nationale : Le budget 2023-2024 du ministère de l’intérieur adopté par 126 députés contre 35

Les députés de la 14e législature ont majoritairement adopté le budget 2023-2024 du ministère de l’intérieur arrêté à plus de 237 milliards de francs CFA. Il est articulé autour de 7 programmes notamment : la sécurité publique, la gouvernance électorale, le fonds de lutte contre les incendies, le compte de commerce police, la sécurité civile, l’administration territoriale, le pilotage, la coordination et la gestion administrative.





Avec un renforcement de la sécurité publique qui est doté d’un montant 147 milliards de francs CFA, le budget du ministère de l’intérieur se tourne vers la résolution des affaires particulières intérieures avec les menaces liées au terrorisme et celles transfrontalières. Aussi, l’organisation de l’élection présidentielle aura sa part dans ce budget. D’ailleurs, le ministre Sidiki Kaba a rassuré les députés qui se sont particulièrement distingués à travers leurs inquiétudes dans le processus électoral et l’organisation du scrutin de février 2024.





Au terme des débats, les 7 programmes ont été approuvés par 126 députés contre 35 notamment de l’opposition.