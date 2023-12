Assemblée nationale : Barthélémy Dias vers la déchéance de son poste de député?

La Cour suprême de Dakar a statué hier vendredi, sur l'affaire « Ndiaga Diouf » qui a refait surface après plusieurs rebondissements judiciaires. La juridiction suprême a ainsi confirmé la décision rendue par la Cour d'Appel de Dakar laissant ainsi une brèche sur l’avenir politique de l’actuel maire de la ville de Dakar. Cette confirmation de condamnation aurait-elle un impact sur l’avenir de Khalifa Sall vers la présidentielle pourvu que le leader de Taxawu peut faire recours au parrainage des députés?



Il est clairement précisé dans l’article 51, dernier alinéa, du règlement intérieur de l’Assemblée nationale que « le député qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive, est radié de la liste des députés de l'Assemblée nationale sur demande du ministre de la Justice ». Concernant son poste de maire, Barthélémy Dias semble ne rien craindre car, l’article 140 du code des collectivités locales, n’ayant pas prévu, dans ses dispositions, les infractions pour lesquelles il est poursuivi.



Barthélémy Dias, lors de sa dernière sortie, s’exprimant sur le budget de la mairie de Dakar et sur l’affaire Ndiaga Diouf, avait fait remarquer qu’il serait remplacé, en cas de déchéance de son poste de député, par le maire de Grand Yoff, Madiop Diop. D’ailleurs, l’ancien maire de Mermoz Sacré-Cœur a apostrophé son ancien avocat dans ce dossier et qui se trouve être l’actuelle ministre de la justice, Me Aïssata Tall Sall. Cette dernière devrait, la condamnation définitive, écrire au président de l’Assemblée nationale.



En dépit de cette situation « malheureuse » pour Barthélémy et ses collègues députés, le parrainage parlementaire pour le leader de Taxawu n’est point menacé car, les « frustrés » de Yewwi sont bien au nombre de 14.