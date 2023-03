Arrestation et emprisonnement d’élèves et d’enseignants : Le G7 décrète débrayage les lundi et mardi prochain à partir de 10 et exige l’arrêt des intimidations

Le G7 qui est compose des syndicats les plus représentatifs de l’éducation nationale s'est réuni ce samedi 25 mars 2023. Dans un communiqué lu à Dakaractu, l'intersyndicale boycotte les classes. Un débrayage à partir de 10h le lundi 27 mars 2023 et le mardi 28 mars 2023.

Un mot d’ordre de grève enclenché pour dénoncer les arrestations de syndicalistes et d’élèves. Ainsi, le G 7 invite tous les syndicats à la mobilisation pour la libération des élèves et enseignants arrêtés, l'arrêt de toutes les formes de restriction de libertés et tentatives d'intimidation ainsi que les violations de l'espace scolaire par les forces de l'ordre et l'effectivité de la mise en œuvre des accords.

L’intersyndicale rappelle que les syndicats de l'enseignement resteront intransigeants et solidaires pour la défense des libertés collectives et individuelles et appelle l'État du Sénégal au respect strict des principes de l'État de droit pour l'apaisement du climat social.

Le G7 est revenu sur les accords avec le gouvernement qui tardent toujours à être matérialisés : la dématérialisation des actes et des procédures ; la révision du statut des décisionnaires ; le parachèvement de toutes les formations à la FASTEF : philosophie, MPC, chargés de cours, PC du recrutement spécial des 5000 enseignants et leur régularisation ; le reversement des MEPS dans le corps des PCEM en EPS ; le paiement de l'indemnité de classes spéciales, entre autres ; la résorption du passif des différents protocoles d'accords ; le reversement des METP de la Formation professionnelle et Technique dans le corps des PCEM.