Arrestation de Ousmane Sonko: Le leader du Pastef conduit à la Brigade des Affaires Générale, le procureur aurait décerné un mandat d’amener

Le patron du pastef vient d’être interpellé par les éléments du Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) quelques minutes après son post où il affirme qu’à son retour de la prière du vendredi, il a trouvé des agents des renseignements généraux postés devant son domicile qui se sont mis à le filmer. « J’ai arraché le téléphone et demandé à la personne de le déverrouiller et d’effacer les images qu’elle a prises… » a noté Ousmane Sonko qui dit avoir récupéré ainsi le téléphone.







Les éléments du GIGN sont entrés dans le domicile du leader de Pastef pour récupérer le téléphone et en même temps procéder à son arrestation. Ousmane Sonko a été acheminé à la Brigade des Affaires Générale. Le Procureur aurait décerné un mandat d’amener contre le leader du parti Pastef.