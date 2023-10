Après l’explosion d’une bonbonne de gaz à Derklé: TotalEnergies procède à l’échange de ses bouteilles

Dans un communiqué rendu public, l’entreprise TotalEnergies Marketing Sénégal a décidé, par précaution, de procéder à l’échange de certains de ses bonbonnes de gaz. il s’agit uniquement de la bouteille de 6 kg (B6) de couleur orange estampillée LOT 28 et celle de 9 kg (B9) de couleur orange estampillée LOT 28.



TotalEnergies informe les personnes ayant acheté ces bouteilles de contacter TotalEnergies Marketing Sénégal par mail (service-clients.sn@totalenergies.com), par téléphone (33 864 91 91) ou via le distributeur agréé le plus proche. Ses équipes seront à pied pour répondre à l'ensemble des questions et de faire procéder à la reprise des bouteilles et à leur échange contre de nouvelles bouteilles pleines.







Rappelons que des plaintes ont été introduites par l’Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen) contre Total Energies, Vivo Energies, Touba Gaz auprès du ministère du commerce. Après Momar Ndao, c’est le maire de la ville de Dakar qui avait annoncé se constituer en partie civile et déposer une plainte contre TotalEnergies pour faire la lumière sur l'accident tragique qui a eu lieu à Dieuppeul Derklé et qui a coûté la vie à 7 personnes.