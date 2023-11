Appel du 17 novembre: les Leaders Alliés du Candidat Ousmane Sonko sonnent la mobilisation générale

Le Sénégal s’achemine vers un vendredi à haut risque. En effet, une mobilisation générale a été annoncée, le 17 novembre par les Leaders Alliés du Candidat Ousmane Sonko (LACOS). Dans un communiqué lu à Dakaractu, l’organisation renseigne d’un rassemblement qui se tiendra à partir de 15h dans les 46 départements, dans les communes et dans la diaspora.



« LACOS invite tous les représentants communaux à déposer des lettres d'information dès lundi 13 novembre au niveau des préfectures et sous-préfectures pour une marche ou un rassemblement pacifique», ont écrit LACOS. Les leaders et alliés de l’opposant Ousmane Sonko veulent exiger la libération de ce dernier et de tous les prisonniers politiques. Ils entendent également à travers cette mobilisation générale exiger l'application des décisions du tribunal d'instance de Ziguinchor et de la CENA pour la réintégration de Ousmane Sonko dans le fichier électoral ainsi que la délivrance de ses fiches de parrainage. Outre ces demandes, LACOS tient aussi à réclamer la fin des dérives du régime de Macky Sall et à imposer la participation effective du Président Ousmane Sonko à l'élection présidentielle du 25 février 2024.







Cet appel à la mobilisation générale est véhicule sur plusieurs plateformes digitales et sur les réseaux sociaux. Les raisons du choix de la date du 17 novembre s’expliquent par le fait qu’elle coïncide avec le verdict tant attendu de la Cour Suprême dans l’affaire impliquant l’État du Sénégal et l’ex-parti Pastef d’Ousmane Sonko exclu des listes électorales. Le 17 novembre est, également, la date retenue par la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cedeao) pour rendre sa décision sur la réintégration de l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales, dont dépend sa candidature à la présidentielle de 2024.