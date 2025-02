Appel à faire des sacrifices - Badara Gadiaga interpelle les nouvelles autorités : "On ne fera pas de sacrifices tant que vous ne réduirez pas votre train de vie".

Suite à la déclaration des membres du gouvernement, notamment celle de M. Al Amine Lô, appelant les Sénégalais à faire des sacrifices compte tenu de la situation du pays, Badara Gadiaga a exprimé son désaccord face à cet appel. Lors de l'émission Jakaarlo, M. Gadiaga a déploré le train de vie des nouvelles autorités. "Vous vivez comme des princes", a-t-il lancé.



Il a ajouté : "On ne fera pas de sacrifices tant que vous ne réduirez pas votre train de vie". Au cours de son intervention, il a énuméré plusieurs éléments qui, selon lui, illustrent ce train de vie excessif : le maintien des fonds spéciaux, l'utilisation de l'avion présidentiel par le Premier ministre pour ses voyages, la déclaration du président de l'Assemblée nationale concernant l'achat de véhicules pour "restaurer la dignité des parlementaires", la distribution de passeports diplomatiques, les logements de fonction, etc. "On ne peut pas parler de sacrifices dans ces conditions. Par conséquent, la population ne fera pas de sacrifices", a-t-il insisté.



Avant de conclure, Badara Gadiaga a invité les autorités à se concentrer sur les préoccupations réelles des Sénégalais. "On ne solutionne pas des solutions, on solutionne des problèmes. Nous avons des problèmes, vous avez les solutions, alors réglez nos problèmes", a-t-il martelé. Il a également mis en garde contre la suppression des subventions sur le woyofal, le carburant, etc. "Nous ne l'accepterons pas", a-t-il averti.