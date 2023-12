Annulation de la radiation de Sonko : Une décision qui suscite beaucoup d'espoir...

Ouf de soulagement pour la population casamançaise, après l'annulation de la radiation, ce jeudi 14 décembre du candidat Ousmane Sonko, par ailleurs maire de Ziguinchor.

À Ziguinchor, c'est une journée normale qui démarre en cette matinée. Chacun vaque à ses occupations et la vie continue. L' annulation de la radiation du maire de Ziguinchor par ailleurs candidat à l'élection présidentielle n'a aucun impact sur le quotidien des Ziguinchorois.

"Le maintien de la décision de radiation par le tribunal de Dakar aurait créé une serie de manifestations" révèle un jeune conducteur de Thiak-Thiak qui a requis l'anonymat.

Habitant de Diembéring, Lamine Diop Sané, acteur touristique ne cache pas sa joie : "c'est un espoir d'avoir une saison qui va se terminer. Il y a des directeurs d'hôtel qui avaient prévu de fermer les hôtels durant le mois de janvier, si la radiation était maintenue, les jeunes allaient manifester et je suis sûr que les renseignements généraux sont au courant. C'est une sage décision. Il est important qu'il (Sonko) soit partant. Je suis responsable politique du département de Diembering pour le C50PN d'Abdoulaye Sylla, mais je porte Sonko dans mon coeur ", nous a-t-il confié.

Un peu plus tôt, ce jeudi 14 décembre, avant l'annonce de l'annulation de la radiation de Ousmane Sonko sur les listes électorales, M. Sarr dit "Ousmane bou Sonko", un jeune de Carabane de montrer tout son optimisme pour la suite du processus électoral. "Ousmane Sonko va retrouver son éligibilité et sera notre candidat. Mieux, il va gagner les élections dès les premières heures", estime ce soutien du parti Pastef. "Dans les prochains mois, il y'aura beaucoup de changements en Casamance, particulièrement à l'île de Carabane. Des bateaux taxis vont assurer la liaison entre les îles", renchérit le jeune militant...