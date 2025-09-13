Annonce d’une marche contre le gouvernement / Ousmane Sonko chambre le FDR: « Ils veulent toujours tirer le débat vers le bas »

Dans un discours depuis l’Italie où il a procédé à la présentation du plan de redressement économique et social, le premier ministre Ousmane Sonko s’est adressé à l’opposition qu’il considère comme « suiviste » et « pas encore en mesure de faire face au régime ».



Le chef du gouvernement se désole en ces termes: « on n’a jamais vu dans le monde une opposition qui s’indigne d’un gouvernement mis en place par le président de la République sur proposition du premier ministre ? Ils travaillent toujours pour tirer le débat vers le bas », a souligné le premier ministre Ousmane Sonko face aux sénégalais basés en Italie. Cette sortie du premier ministre coïncide avec l’annonce du Front pour la Démocratie et la défense de la République (FDR) d’organiser une marche dans les prochaines semaines.