Aminata Touré, présidente de MIMI2024 a déposé son dossier au conseil constitutionnel

À quelques heures de la clôture des dépôts, la présidente du mouvement pour l'intégrité, le mérite et l’indépendance (MIMI2024) a remis son dossier de candidature au Conseil Constitutionnel ce lundi. « Notre candidature a été déposée ce matin au Conseil Constitutionnel. Je félicite notre mandataire national, nos délégués régionaux, tous les responsables et militants de Mimi2024 », a déclaré Aminata Touré qui remercie les sénégalais qui ont accepté de la parrainer. Ce pendant, rien n'est encore joué car, il reste le contrôle des dossiers suivi de la publication des candidats retenus. Pour Aminata Touré, « la lutte pour une élection inclusive et transparente continue ».