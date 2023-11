Aminata Touré en soutien à Sonko à la cour suprême : « Que le droit soit dit! »

La présidente du mouvement pour intégrité, l’étique et la l’indépendance (MIMI2024) par ailleurs, membre de la nouvelle plateforme de l’opposition « FITE », s’est rendue ce matin à la cour suprême de Dakar pour apporter son soutien à Ousmane Sonko. La juridiction statue ce vendredi sur la requête des avocats de l’État sur la décision du juge du tribunal d’instance de Ziguinchor annulant la radiation du leader de l’ex Pastef.



Aminata Touré exprime déjà ses attentes : « Il faut respecter cette décision du juge Sabassy Faye. J’exprime ma solidarité à Sonko et à son parti. Il faut qu’on retrouve l’Etat de droit normal dans ce pays. Si Mr Macky Sall, à l’époque, que nous soutenions, avait subi ces procédures d’harcèlement judiciaire, il n’aurait jamais été président… », a regretté l’ancien ministre de la justice qui invite le chef de l’exécutif à respecter et faire respecter l’État de droit.



La candidate déclarée à la prochaine élection espère, toutefois, en tant qu’ancien ministre de la justice, « que le droit soit dit à la cour suprême et qu’Ousmane Sonko soit réintégré dans les listes électorales ».