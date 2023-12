Amadou Bâ révèle : « Le chaos s’était déjà installé et les démons sont toujours là »

C’est hier que le Premier ministre Amadou Bâ a lâché la bombe à fragmentation. « Le chaos s’était déjà installé. Le pays ne tenait qu’à un fil » informe le Premier ministre qui recevait les femmes de la coalition Benno Bokk Yaakaar des Parcelles Assainies de Dakar.







C’est la première fois que le Premier ministre prend la parole pour s’exprimer en détail sur les événements politiques qui ont à ses yeux failli faire basculer le pays dans le chaos. S’adressant à ses femmes, Amadou Bâ prévient « je vous dis, les démons sont toujours là. On n’est pas à l’abri » renseigne le PM aux femmes.







Ainsi, face à cette situation, il invite ses femmes à raisonner leurs enfants. « Je vous demande de conscientiser les jeunes pour qu’ils reviennent à la raison » dit-il.







Il ajoute en donnant plus de précisions. « Dieu a fait que Parcelles enregistre le plus grand électorat de Dakar. La capitale compte aussi le plus grand nombre d’habitants. C’est pourquoi les fossoyeurs de la République ont démarré leur entreprise de destruction ici aux Parcelles Assainies. C’est pourquoi j’invite la jeunesse à ne pas les suivre » lance le Premier ministre qui a déjà reçu la bénédiction des femmes pour le porter haut et faire de lui le 5ème président de la République du Sénégal.