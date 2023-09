Amadou Bâ, candidat de Bby : Le bureau politique du PS salue ce choix "comme l'aboutissement d'une démarche concertée"

Au sortir d'une session élargie des secrétaires généraux de coordination, le bureau politique du Parti Socialiste s'est prononcé sur la désignation de Amadou Bâ comme candidat de Bby.

D'après ladite entité, il s'agit d'un choix salutaire comme étant "l'aboutissement d'une démarche concertée au sein de la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar."

Dans son communiqué, le bureau politique du Parti Socialiste a déclaré qu'il s'agit d'un choix "logique", "cohérent", "recevable".

"Amadou Ba mérite l'entière confiance de la coalition Benno Bokk Yakaar et des électeurs sénégalais, au regard de son parcours administratif exceptionnel, de ses atouts et compétences...", a-t-on lu.

Ainsi, le bureau politique du Parti Socialiste d'engager "tous les militants et sympathisants à rester solidaires dans la dynamique de l'unité et de la cohésion au sein du PS et de la Majorité Présidentielle". Avant de les exhorter à "soutenir le candidat Amadou Ba pour une victoire éclatante au soir du 25 février 2024"...