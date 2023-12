Amadou Bâ à Racine Sy : « Votre dévotion pour l’entreprise est remarquable! Dites au patronat, que je serai à vos côtés! »

Devant le président de la Fédération des Organisations Patronales de l’Industrie touristique du Sénégal (FOPITS), le Premier ministre Amadou Bâ a témoigné toute sa reconnaissance envers Racine Sy. Ce dernier avec une forte mobilisation de l’ALSAR, a investi le candidat de Benno. « Racine Sy, vous êtes un membre actif de la société civile, un entrepreneur d'exception, un humaniste généreux, un ami et un frère précieux. Votre dévotion pour l'entreprise et votre remarquable compassion envers les autres sont autant de traits caractéristiques marquant l’empreinte indélébile dans votre domaine » a-t-il témoigné sur Mamadou Racine Sy. « Nous partageons le même amour et la même vision pour le Sénégal, poursuit le candidat de Benno Bokk Yaakar qui mettra l'accent sur la création d'emplois et la promotion du secteur privé national », rappelle le candidat croyant que l'avenir du Sénégal repose sur la paix et la prospérité partagée sans oublier la promotion d'emplois massifs et durables et le renforcement du secteur privé moteur de la croissance et pilier de notre développement.