Amadou Bâ : « Le Sénégal a un rattrapage à faire… »

Pour le candidat de la majorité présidentielle, le Sénégal a accompli de grandes réalisations et dans plusieurs domaines. Mais ceci n’occulte en rien, la réalité : celle de la poursuite des efforts et engagements. Amadou Bâ est convaincu qu’un rattrapage doit se faire et c’est le moment, pour lui et ceux qui l’accompagnent, de se jeter à l’eau. « Le Sénégal a un rattrapage à faire », dira le candidat investi par Moustapha Niasse et ses camarades de l’Afp, en brandissant le livre qui contient les recommandations pour la prochaine présidentielle.À l’occasion de ce congrès d’investiture qui s’est tenu ce dimanche, Amadou Bâ a soutenu compter sur l’expertise et l’expérience des hommes qui accompagnent le secrétaire général national, Moustapha Niasse qui a toujours cru à la connaissance, au savoir...