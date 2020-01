Alioune DIOP aurait eu 110 ans !

Le 10 Janvier 1910 est né l'intellectuel sénégalais, Alioune Diop. Il aurait fêté son 110è anniversaire !

Alioune Diop est celui qui a fondé la revue Présence Africaine et plutard les éditions Présence Africaine, qui ont publié les premiers écrits du grand essayiste Mongo Beti, du poète David Diop et Cahier d'Un Retour au Pays Natal d'Aimé Césaire.

Il a aussi organisé, en 1956 à la Sorbonne, le Congrès des Écrivains et Artistes Noirs, qui réunira beaucoup d'intellectuels noirs du Continent et de la diaspora. En 1966, avec Senghor, il organisera à Dakar, le Premier Festival Mondial des Arts Nègres(FESMAN). Ce sera aussi l'occasion de la Première Commémoration du Souvenir de l'esclavage.

Un Monsieur à qui le Sénégal devrait rendre un hommage à la dimension méritée.



Binou Pompon NDOYE - (USA)