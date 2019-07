Alfred Ndiaye est « triste » pour Édouard Mendy, blessé et forfait pour le reste de la CAN

Le milieu de Malaga Alfred Ndiaye s’est exprimé ce mardi, en conférence de presse, au lendemain de la victoire des Lions contre le Kenya (3-0), pour le compte de la troisième journée des phases de poule de la CAN 2019. Il a notamment été question de la blessure et du forfait du gardien Édouard Mendy, pour le reste de la CAN 2019...