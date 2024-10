Alerte sur le système de gestion de la gouvernance : Birahime Seck satisfait du récent discours du PR

"Nous devons être irréprochables. Si nous sommes pris à défaut dans le cadre de la gouvernance, le peuple sera désenchanté et on ne pourra plus jamais le mobiliser... Un gouvernement doit être solidaire dans la vérité", a soutenu le Président Bassirou Diomaye Faye lors d'une réunion avec les membres du gouvernement, évoquant la gouvernance de son régime.