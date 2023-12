Alerte sur la mauvaise qualité de l’air : Le port de masque recommandé !

Les conditions météorologiques sont plus qu'alarmantes depuis 48h sur l’étendue du pays. Des nuages de poussière sont notés sur la quasi-totalité du pays, notamment dans le Nord, au Centre et à l’Ouest. Une mauvaise qualité de l’air qui rend vulnérable les personnes souffrant de maladies respiratoires dont les asthmatiques, ceux qui ont une sinusite.



D’après le bulletin météo de l’Anacim lu par Dakaractu, « Les concentrations de particules PM10 ont atteint plus de 500 microgrammes par mètre cube (µg/m3) dans l’air ambiant. La qualité de l'air sera très mauvaise pour les journées du 19 et du 20 décembre avec des concentrations de particules très élevées », renseigne l’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie.



La structure informe qu’ « il existe un risque sanitaire « élevé » pour les personnes particulièrement sensibles (les personnes souffrant de maladies respiratoires, jeunes, enfants, et personnes âgées) ». Il est recommandé le port de masque et surtout d’éviter de sortir...