Al Hassan Sall, gouverneur de Kaolack : " Nous avons constaté qu'il ne se passe pas un mois sans que l'on ne comptabilise une centaine d'accidents dans la région de Kaolack"

À l'occasion de la cérémonie de remise de 76 permis de conduire aux jeunes de la région de Kaolack par l'agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ( Anpej), le gouverneur de Kaolack, Al Hassan Sall a réagi par rapport au nombre d'accidents enregistrés par mois dans cette région. " Nous avons constaté qu'il ne se passe pas un mois sans que l'on ne comptabilise une centaine d'accidents de la circulation dans la région de Kaolack. Et une proportion importante des accidents de la circulation implique les conducteurs de motos Jakarta qui parfois roulent sans permis de conduire, évidemment ni assurance".



D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, le gouverneur de la région de Kaolack s'est félicité des efforts de l'Anpej dans le cadre de la lutte contre ce phénomène. " Les jeunes qui ont participé à cette formation, ont été recrutés, formés, encadrés jusqu'à l'obtention du permis de conduire. Donc, tout a été pris en charge par l'Anpej, c'est dire que l'initiative elle est bonne et louable. Je m'en réjouis et en félicite la direction générale de l'Anpej parce que le travail qu'ils sont en train de réaliser dans la région de Kaolack et dans le pays tout entier, est un travail de qualité".