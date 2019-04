Air Sénégal- Nomination de Philippe Bohn en qualité d’Administrateur : les précisions de la compagnie

La compagnie « Air Sénégal » change de Directeur. Dans un communiqué transmis à notre rédaction, il a été indiqué la nomination de Philipe Bohn en tant qu’Administrateur de la compagnie et celle d’Ibrahima Kane au poste de Directeur général.

Cette annonce selon la source, marque l’accomplissement réussi de la première phase de lancement industriel, commercial et financier de la compagnie sénégalaise. « Comme il s’y était engagé auprès des autorités sénégalaises, Monsieur Bohn a assuré le renouveau d’Air Sénégal, son équipement par une flotte renouvelée et moderne et le retour des couleurs sénégalaises sur les vols longs courriers » lit-on sur la note. La transition avec les cadres sénégalais poursuit le communiqué est assurée et permet un passage de relais réussi à la tête de la Direction générale de la société.

Le communiqué de rappeler que Monsieur Bohn s’est attelé depuis l’été 2017, et ce jusqu’à l’élection présidentielle de février dernier, à faire de la compagnie nationale un exemple de réussite dans le projet phare du gouvernement d’un Sénégal émergent. En un temps record de moins de deux ans, souligne la note, Monsieur Bohn et ses équipes ont propulsé Air Sénégal comme l’une des compagnies leaders d’Afrique de l’Ouest et centrale.

C’est ainsi que plusieurs étapes importantes ont été franchies. Dès l’obtention du PEA en avril 2018, la compagnie Air Sénégal a su se démarquer par son parcours et ses belles réalisations.

En moins d’un an d’activité effective, Air Sénégal s’est dotée d’une flotte composée notamment du premier A330-990 Neo sur le continent africain, en opération sur la ligne historique Dakar-Paris-Dakar. Le représentant de la compagnie Philippe Bohn décroche les éloges et obtient le prix de la compagnie d’Afrique de l’Ouest la plus prometteuse par le magazine « Capital Finance International ».

L’actuel Directeur général est amené à continuer à jouer un rôle déterminant dans les succès futurs de la compagnie en étant promu Administrateur, termine la note.