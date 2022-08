Agro-industrie : Le coordonnateur national des Agropoles vante les mérites du projet et milite pour son appropriation par les populations…

« Faire en sorte que le Sénégal soit autosuffisant en matière de production agroalimentaire. L’ambition du projet Agropole c’est de mettre en place cinq agropoles au Sénégal », a fait savoir El Hadj Djily Mbaye Lo, le coordonnateur national du projet Agropole au micro de Dakaractu.



Selon les estimations, ces Agropoles Sud, Nord, Centre, Est et Ouest devraient mobiliser un financement de 700 milliards de FCFA répartis entre le secteur public pour 250 milliards de FCFA et le secteur privé pour près de 450 milliards FCFA.



S’exprimant en marge du lancement de l’Agropole Ouest ce jeudi 4 août dans la zone intercommunale sise entre Malicounda-Nguéniène-Sandiara, le coordonnateur national a réitéré la volonté du chef de l’État de réussir le pari de l’agro industrialisation à travers ce projet d’envergure.



« Ce qu’on ne voit pas et c’est un aspect important, c’est tout l’aspect accompagnement, parce que quand on parle d’agropole, c’est le développement et la structuration des filières. C’est-à-dire faire en sorte que nos filières soient mieux organisées et plus productives pour plus de relations commerciales entre les producteurs et les transformateurs. »



El Hadj Djily Mbaye Lo milite ardemment pour la vulgarisation des agropoles comme vecteur de développement avec des investissements privés, la création de milliers emplois directs et indirects pour les femmes et les jeunes.