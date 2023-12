Affaire des filles violées par le maître coranique à Jaxaay : le collectif Dafadoy dénonce et demande aux autorités que justice soit faite



L’affaire des 9 filles violées par un maître coranique à Jaxaay n’est pas du goût du collectif Dafadoy. Dans un communiqué rendu public, il dénonce « cet événement odieux qui est enregistré à quelques jours des cérémonies de clôture des 16 jours d’activisme qui, selon eux, constitue une campagne de plaidoyer contre les violences faites à l’égard des femmes », lit-on dans la note.

Ainsi, le collectif Dafadoy « dénonce avec véhémence cet acte ignoble commis sur des mineurs et qui porte atteinte à leur dignité et intégrité ».



C’est pourquoi, il « appelle à la mobilisation afin que des actions concrètes soient menées pour une application effective de la loi et l’éradication du viol dans la société sénégalaise. »



Par ailleurs, « il exige une prise en charge effective et une justice équitable en faveur des victimes. » Et de recommander : « aux autorités judiciaires de mettre la lumière sur cette affaire et d’appliquer la loi dans toute sa rigueur ».