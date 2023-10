Affaire des faux passeports diplomatiques : les rappeurs Simon, Kilifeu et Thier édifiés le 7 décembre prochain

Pour rappel, l'affaire a éclaté à la suite de l'arrestation de Kilifeu et Simon par la Division des investigations criminelles (Dic) après la diffusion d'une vidéo montrant le premier nommé promettant des visas et passeports à Thier. Après avoir bénéficié d'un retour de Parquet, les deux rappeurs ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du 2ème cabinet près de le Tribunal régional de Grande instance hors classe de Dakar pour trafic de migrants, faux et usage de faux, entre autres.