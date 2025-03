Affaire de la recommandation de Khardiatou Tandia au FAISE : Une experte en faux documents ?

L’affaire de la lettre de recommandation du Premier ministre en faveur de Khardiatou Tandia, révélée hier par la presse et qui s’avère aujourd’hui être une affaire de faux et usage de faux en écriture publique, démontre à quel point le niveau de malhonnêteté, de témérité et d’insouciance de certaines personnes peut atteindre des sommets. Celles-ci n’hésitent pas à fabriquer un courrier confidentiel au nom d’un Premier ministre pour bénéficier de faveurs indues.



Au cœur de cette affaire se trouve Khardiatou Tandia, une femme qui ne recule devant rien et qui est accusée d’avoir présenté un faux courrier confidentiel, attribué au Premier ministre, dans le but d’obtenir des avantages indus au sein du Fonds d’appui aux initiatives des Sénégalais de l’étranger (FAISE).



Le document, que nous vous présentons en annexe, est d’une qualité remarquable, avec un cachet, une numérotation et une signature impeccables. Il recommandait l’intégration de Madame Tandia au FAISE avec des privilèges spéciaux, la présentant comme une proche collaboratrice du Premier ministre.



Cependant, la supercherie a été découverte, et l’affaire a été transmise à la Division des investigations criminelles (DIC). Cette dernière a procédé à l’arrestation de Madame Tandia et de son présumé complice, Chérif Zeynil Abidin Sy. Ils sont désormais entre les mains du procureur et seront poursuivis pour faux et usage de faux en écriture publique, ainsi que pour complicité.



Cette affaire n’est pas la première impliquant Khardiatou Tandia. En 2022, elle avait déjà été mêlée à une affaire de falsification de documents à l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX), dans le cadre de l’obtention de visas avec des passeports de service. D’où la surprise et l’interrogation : comment a-t-elle pu se retrouver au FAISE avec des responsabilités, malgré son passé trouble ? Aujourd’hui, la réponse est devenue plus claire : grâce à des manœuvres frauduleuses et à une audace sans limites.