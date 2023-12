Affaire de la pouponnière « Keur Yeurmandé »: Ndella Madior et les terribles révélations de « la maison de l’horreur »

L’enquête sur le scandale à la pouponnière « Keur Yeurmandé » fait découvrir de nouveaux éléments confirmant l’ampleur du scandale dans lequel serait impliqué Ndella Madior Diouf. Après l’arrestation de cette dernière par la Brigade de protection des mineurs pour les besoins de l'enquête, c’est au tour du personnel de la pouponnière «Keur yermandé » de se livrer à des révélations détonantes.



D’après l’enquête, c’est dans une totale illégalité que Ndella Madior Diouf actuellement placée en garde à vue jeudi soir, effectuait son activité. Les charges retenues contre elle sont: «homicides involontaires, maltraitance sur des enfants et exploitation d'une pouponnière sans autorisation ». D’ailleurs, sa garde à vue a été prolongée. Mais l'enquête de la Brigade de protection des mineurs de la Sureté urbaine (Su) se poursuit autour de la pouponnière «Keur Yeurmandé » ouverte et exploitée "depuis 2022 dans l'illégalité totale. En effet, le personnel aussi, est embarqué pour les besoins de l'enquête. Ainsi, les policiers poursuivent leurs investigations.



D’après le quotidien « Libération », l’enquête a attesté qu'aucun membre du personnel n'était qualifié. Pire, ces derniers ont confirmé que deux nourrissons étaient effectivement décédés suite à une «dénutrition», Mais il y a bien pire. Un membre du personnel a révélé que des avortements clandestins ont été perpétrés dans la pouponnière avant que Ndella Madior Diouf ne récupère les bébés ». Des révélations terrifiantes qui montrent encore la gravité de cette affaire.



Auteure d'une plainte, la femme, qui réclamait son bébé «donné » après accouchement à la pouponnière s'était ainsi vu réclamer 5 millions de Fcfa pour les «frais», apprend-on de Libération qui note que «c'était un business pour elle», selon un membre du personnel estimant que « Ndella Madior Diouf n'avait aucun sentiment pour les enfants qui évoluaient dans un milieu chaotique. En plus, elle recevait énormément d'argent de gens célèbres à qui elle faisait croire que tel ou tel enfant portait le nom ».



Cependant, l’enquête suit son cours avec l’audition des employés de la pouponnière pour savoir leur implication et leur responsabilité dans cette affaire.