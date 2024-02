Affaire de la « double nationalité » : Ces charges retenues contre Rose Wardini !

La présidente du mouvement « Sénégal nouveau » actuellement à la division des investigations criminelles (DIC) a fait face aux enquêteurs après son placement en garde à vue hier.



À l’issue de l’enquête, ces charges ont été retenues contre elle : « escroquerie au jugement, faux en écriture authentique et publique, inscription sous une fausse qualité et inscription tendant à dissimuler une incapacité (L91 du Code électoral) et souscription à une déclaration inexistante sur son inégalité et sur sa présence sur une liste (L102 du Code électoral) ».



Selon Libération qui donne l’information, « Rose Wardini a juré devant les enquêteurs avoir renoncé à sa nationalité française ». Mais la DIC a eu la confirmation que jusqu’au vendredi 2 février 2024, le nom de Soham Wardini figurait sur le fichier électoral français.



D’ailleurs « la candidate ayant obtenu la nationalité française à travers son ex-époux (ressortissant français), a récemment effectué un voyage avec son passeport français ».