Affaire Scandale Maritime à 845 Milliards / Navires fantômes : McDermott, Oma Sénégal et Oma Logistics visés par une plainte record de la Douane – les détails de l’affaire dévoilés !

D’après les révélations exclusives du journal Libération, les services sénégalais des Douanes ont déclenché une procédure d’une ampleur inédite contre trois mastodontes de la logistique et de la construction maritime : McDermott, Oma Sénégal SA et Oma Logistics SA. Montant du préjudice estimé ? La bagatelle de 845,051 milliards de francs CFA ! Une somme vertigineuse qui fait de cette affaire l’une des plus graves fraudes présumées jamais recensées dans les annales douanières du pays.



Le cœur du scandale : navires fantômes et régimes douaniers contournés



Selon Libération, tout part d’un procès-verbal daté du 13 septembre 2024, rédigé par la Section des régimes économiques du bureau des Douanes de Dakar-Port Sud. Il révèle que plusieurs navires importés sous le régime d’admission temporaire exceptionnelle – un mécanisme douanier permettant l’exonération de droits et taxes – ont quitté le territoire sans autorisation, sans déclaration, et surtout sans acquittement des redevances dues.



En clair, ces navires ont opéré dans les eaux sénégalaises ou sont simplement repartis vers d’autres destinations en toute illégalité, échappant au radar des autorités, et ce au mépris total des engagements souscrits.



Les sociétés mises en cause reconnaissent partiellement les faits



Face aux enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC), Cooshna Sandeep, DG de Oma Logistics, et Émilie Suzanne Dépina, DG de Oma Sénégal SA, n’ont pas nié la violation de la procédure douanière concernant deux navires : Amazon et Boarbarge 44. Mais elles ont botté en touche sur les huit autres, pointant la responsabilité d’un tiers : la société ETLS, chargée selon elles du dédouanement.



Quant à Victor Faye, représentant local de McDermott, il a préféré rester évasif, arguant d’un défaut de mandat pour aborder le fond du dossier. Une confrontation avec les services des Douanes a été organisée, en attendant la décision finale du parquet financier, désormais saisi.



Un péril sécuritaire en toile de fond



Au-delà de la fraude fiscale colossale, la Douane alerte sur un risque autrement plus préoccupant : la sécurité nationale. Dans leur rapport, les agents soulignent que « l’extrême gravité d’un tel manquement peut engendrer des conséquences désastreuses à plusieurs égards ». Autrement dit : personne ne sait comment ni avec quoi ces navires ont quitté le Sénégal. Un flou jugé d’autant plus inquiétant dans un contexte marqué par le trafic international d’armes, de drogue et de produits prohibés.



Des incohérences en série



Sur les 10 navires concernés, seuls 6 ont effectivement opéré dans la Zone économique exclusive (ZEE) du Sénégal, sans jamais faire l’objet de déclarations de sortie. Quatre autres, eux, n’auraient même jamais mouillé les eaux sénégalaises, tout en bénéficiant indûment d’un régime fiscal favorable.



La Douane insiste : le régime d’admission temporaire impose des obligations strictes, et l’absence de présence physique dans la ZEE ne justifie en rien l’absence de déclaration. Les sociétés auraient dû informer l’administration du non-arrivée des navires, ce qu’elles n’ont jamais fait.



Pièces à conviction accablantes



L’enquête s’appuie sur plusieurs documents jugés accablants :

• Un mail signé Ricky Ubi, responsable logistique de McDermott, confirmant certaines sorties irrégulières,

• Une réquisition adressée à la Marine nationale, confirmant le passage du navire Amazon au Hub GTA,

• Et un rapport circonstancié des Douanes, détaillant chaque manquement.



Que risque McDermott & Co ?



Il revient désormais au parquet financier de tirer les conséquences de ce rapport explosif. En jeu : des sanctions douanières record, des amendes pénales, voire des poursuites judiciaires pour fraude douanière aggravée et mise en danger de la sécurité du territoire.