Affaire Pape Ndiaye : L’ANCJ a commis des avocats pour la défense de leur confrère.

L’Association Nationale des Chroniqueurs Judiciaires du Sénégal (ANCJ) dénonce l'arrestation du journaliste du Groupe Walfadjri, Pape Ndiaye. À travers un communiqué parvenu à la rédaction, ladite association lui apporte son soutien indéfectible.

Selon la même source, considérant que la détention du journaliste sonne comme une atteinte à la liberté de la presse, l’ANCJ renseigne que la place de Pape Ndiaye n’est pas dans une prison, mais plutôt dans une salle de rédaction.

S’engageant à se tenir à ses côtés jusqu’à sa libération, à se mobiliser pour précipiter sa remise en liberté, l’ANCJ informe avoir commis des avocats pour assurer la défense de leur membre.

Également, elle appelle toutes les organisations de presse à plus de solidarité pour la libération de Pape Ndiaye.

Pour rappel, le journaliste-chroniqueur judiciaire du Groupe de presse Walfadjri, Pape Ndiaye, a été inculpé de six chefs d’accusation, à savoir diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrat, intimidation et représailles, provocation à un attroupement, discrédit jeté sur un acte juridictionnel, mise en danger de la vie d’autrui. Et il a été placé sous mandat de dépôt le 7 mars 2023 avant d’être transféré à la prison de Sébikotane, quelques jours après...