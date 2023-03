Affaire Ousmane Sonko - Mame Mbaye Niang: la conférence des leaders de la coalition YAW interdite d’accès au siège du PRP pour tenir son point de presse

La conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi a été interdite d’accès au siège du PRP de Déthié Fall sis sur la Vdn. A en croire Khalifa Sall qui était en compagnie de tous les autres leaders de la coalition de l’opposition excepté Ousmane Sonko, les forces de défense, notamment, la gendarmerie ne leur ont donné aucun motif expliquant cette interdiction. La conférence des leaders entendait tenir un point de presse sur place suite aux événements de ce jeudi, en l’occurence, la tenue de l’audience opposant Ousmane Sonko au ministre Mame Mbaye Niang et de tout ce qui en a découlé avant son renvoi au 30 mars prochain. Le président de la conférence des leaders de Yaw, Habib Sy qui s’est exprimé au nom de la coalition de l’opposition a dénoncé la démarche de la gendarmerie. Il a également déploré le comportement infligé à Ousmane Sonko pour le forcer à comparaitre devant la chambre correctionnelle.



« Il faut que tout le monde dénonce ce qu’on lui a fait. Le peuple sénégalais est témoin de ce qui s’est passé. Vous avez, également vu, Me Ciré Clédor Ly qui a été malmené et qui est actuellement dans une situation critique. J’appelle tous les citoyens à dénoncer cette injustice », a soutenu Habib Sy qui a appelé les citoyens épris de justice à continuer de résister face aux dérives du régime en place.