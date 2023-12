Affaire Ndella Madior Diouf : Un médecin mis aux arrêts

Après les nounous et Ndella Madior Diouf, la patronne de la pouponnière « Keur Yeurmandé », un médecin est arrêté.



Le nommé C.T.N. est médecin à SOS santé, la structure dirigée par Ndella Madior Diouf. D’après L’Observateur, qui a repris le rapport de l’enquête, il a assisté E.S., animateur à Saphir FM, lors de l’inhumation de deux bébés au cimetière de Yoff.



Le journal rapporte que Ndella Madior Diouf est poursuivie pour association de malfaiteurs, maltraitance, mise en danger de nourrissons, exercice illégal de la médecine, exploitation d’une pouponnière sans autorisation administrative et traite de personnes.



Les neuf autres suspects, poursuit la même source, sont visés pour association de malfaiteurs et complicité des autres chefs retenus contre leur patronne.