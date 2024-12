Affaire Habibou Thimbo : « Les faits et circonstances de l’arrestation du maire de Semmé et de sa cousine » (La Défense)

Habibou Thimbo, maire de Semmé, dans le département de Kanel a été placé sous mandat de dépôt de même que sa cousine, Aïssatou Ngaido. La Défense est revenue sur les faits et les circonstances de leur arrestation par la voix de Me Abou Alassane Diallo qui s’est ouvert à Dakaractu.



Haby Tall, avec le concours de Yéro Samba Dème, cousin du défunt Demba Dème, se disant héritiers de ce dernier ont saisi le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye d’une plainte contre Habibou Thimbo, Aïssatou Ngaido et Alpha Ngaido pour association de malfaiteurs, escroquerie et recel de plusieurs biens qui auraient été laissés par son défunt mari.







L’enquête a été confiée au commissariat de Pikine qui a entendu Madame Haby Tall et Yéro Boubou Dème, Habibou Thimbo, Aïssatou Ngaido et Alpha Ngaido en juin 2024. Cependant, Habibou Thimbo, Aissatou Ngaido et Alpha Ngaido ont nié catégoriquement les accusations de Haby Tall et lui ont réclamé les preuves de ses accusations.



L’avocat de la Défense estime qu’il s’agit d’un défaut de qualité à agir manifeste de la plaignante et l’absence d’aucun élément de preuve, Habibou Thimbo et Aissatou Ngaido ont été placés sous mandat



de dépôt ce 09 décembre par le juge du deuxième cabinet (substitué) près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire et du réquisitoire du Procureur de la République près ledit Tribunal.







Les inculpés clament leur innocence et crient au scandale







D’abord, l’avocat s’étonne : « curieusement Mme Haby Tall n’a produit devant les enquêteurs aucun certificat de mariage attestant de sa qualité d’épouse du défunt même si elle affirme qu’elle en dispose ; Ensuite, elle n’a pas produit un jugement d’hérédité prouvant sa qualité d’héritière légitime du défunt ; Enfin, Mme Haby Tall n’a produit le moindre élément de preuve justifiant l’existence des biens qu'elle prétend avoir été détournés par les inculpés. Il convient de souligner que Monsieur Habibou THIMBO, Aissatou NGAIDO et Alpha NGAIDO n’ont jamais été ni arrêtés ni gardés à vue pour les besoins de l’enquête », a martelé Me Diallo.











La non production d’un certificat de mariage par Mme Haby TALL alors qu’elle affirme en disposer et d’un jugement d’hérédité qu’elle reconnait ne pas disposer, a très vite retenu l’attention de Thimbo qui fut un ami de longue date de Feu Demba Dème. Thimbo, selon la robe noire, a très tôt clarifié que le défunt s’appelait, à l’état civil, Demba Dème et non Demba Boubou Dème comme l’a prétendu la plaignante qui se dit veuve du défunt.











Me Diallo estime que Mme Tall a manifestement commis du faux et de l’escroquerie à jugement en complicité avec Yéro Samba Dème, cousin du défunt qui lui a permis d’obtenir un jugement de mariage avec Feu Demba Dème après le décès de ce dernier :







- D’abord, « elle a obtenu frauduleusement après le décès de feu Demba Dème un jugement de mariage portant le N°10853/21 rendu le 14 Septembre 2021 par le Tribunal d’instance de Kanel. Ensuite, elle a soutenu devant le juge que le défunt s’appelait Demba Boubou Dème né le 02 Avril 1962 alors que le défunt s’appelle à l’état civil Demba Dème né le 02 Mars 1971 comme le prouve nettement sa carte nationale d’identité délivrée le 05/12/2013. Enfin, au moment de faire enregistrer le jugement de mariage devant l’officier d’état civil de la Commune de Semmé, elle a soutenu que la mère de feu Demba Dème s’appelle Aïssata Diallo alors que celle-ci s’appelait POULO Diallo comme le prouve nettement la mention dans de carte nationale d’identité du défunt », fera savoir l’avocat.







Pour que nul n’en ignore, Me Diallo estime que Thimbo a toujours soutenu que « le seul bien qu’il dispose appartenant à Feu Demba DEME, c’est un immeuble qu’il lui avait vendu devant notaire en Février et Mars 2016 un immeuble objet du TF N°3.701 /GR (ex 16.418/DG), et ce dernier lui avait confié la gestion de cet immeuble mis en location. Une vérification auprès du Conservateur du Bureau de Grand Dakar prouve que ledit immeuble est bien immatriculé au nom de Demba DEME et qu’il n’est grevé d’aucune charge.







Aussi, ajoute l’avocat, que de son vivant, Feu Demba Dème lui avait confié avoir eu deux enfants en Angola (une fille et un garçon) issus de mères différentes et qu’il a appris de ses proches que Feu Demba Dème et la dame Haby Tall avaient divorcé bien avant le décès du premier nommé, que la dame s’est même remariée et que de ce mariage elle eut un enfant. Mais également, que sa posture a été celle d’honorer la mémoire de son défunt ami, Demba Dème et surtout de préserver les intérêts de ses légitimes héritiers, il n’a jamais l’intention de dissimuler un seul sous de ce que ce dernier lui avait confié. Après le décès de Demba Dème, il a continué sa gestion du seul bien immobilier ainsi que ses revenus locatifs que son ami lui avait confiés en attendant que la justice identifie les légitimes héritiers de ce dernier pour leur restituer.











Aissatou Ngaido, cousine du défunt Demba Dème, avait quant à elle la gestion des revenus locatifs de l’immeuble objet du TF 2376/GR sise aux Maristes et immatriculé au nom de Demba Dème ledit immeuble n’étant grevé d’aucune charge, que ce dernier lui avait confié et dont elle a remis le titre de propriété au nom de Feu Demba DEME aux enquêteurs en leur fournissant tous les éléments à sa disposition qui prouvent son innocence. Selon Maître Abou Alassane Diallo, « le scandale dans cette affaire vient du fait d’arrêter un citoyen de surcroît Maire d’une Commune et une cousine du défunt sur la base d’une plainte d’une plaignante qui se dit veuve de Feu Demba Deme alors qu’elle n’a produit à l’enquête ni certificat de mariage, ni jugement d’hérédité encore moins le moindre élément de preuve justifiant l’existence des biens qu'elle prétend avoir été détournés par les inculpés ».







En définitive, il y a lieu de retenir selon les dires de l’avocat, que Haby Tall qui prétend être mariée le 05/02/2018 avec Feu Demba DEME, décédé depuis le 06/06/2020 en Angola a obtenu le 14 Septembre 2021 bien après le décès un jugement de mariage avec le défunt. La plaignante attribue à son prétendu défunt mari une appellation (Demba Boubou DEME) qui ne correspond pas à ses prénoms à l’état civil (Demba DEME) et elle prénomme la mère de ce dernier Aissata Diallo alors qu’elle s’appelle Poulo DIALLO comme le prouve la pièce d’identité du défunt.







Me Diallo rappelle que Habibou Thimbo, et Aissatou Ngaido prennent l’opinion à témoin sur « l’incroyable entreprise délictuelle constituée par Mme Haby Tall et Yéro Samba Dème (qui a été son témoin d’abord pour obtenir le jugement de mariage et ensuite à l’enquête de police) et décident de porter plainte sans délais contre ces derniers pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, escroquerie à jugement, tentative d’escroquerie et faux témoignage », alerte l’avocat.