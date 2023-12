Affaire Barth-Ndiaga Diouf: les avocats des deux parties sont deja dans la salle d'audience

L' affaire Barthélémy Toye Diaz- Ndiaga Diouf va etre appelée a la barre, ce vendredi 22 décembre à la Cour Suprême de Dakar. Les avocats du Maire de Dakar, Barthélémy Diaz qui sont au nombre de cinq (5) arrivent un à un dans la salle où doit se tenir l'audience. Le reporter de Dakaractu sur place note la présence pour l'instant de Me Demba Ciré Bathily, Me Borso Pouye, et Me Cledor Ciré Ly. Les deux autres avocats que sont Me Khoureuchi Ba et Me Mbaye Séne sont attendus d'un moment à l'autre. Du côté de la défense, l'avocat Me Pape Mor Niang, qui représente le ministère public et Aliou Diouf est arrivé dans la salle d'audience aux environs de 9h.

L'audience est prévue pour 10h.