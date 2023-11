Accueil du Président Macky Sall à Kaolack: Pape Demba Bitèye mobilise 2.000 jeunes et 1.000 motos Jakarta

Le directeur général de la Senelec a réalisé une véritable démonstration de force à l'occasion de l'accueil du Président Macky Sall à Kaolack.



En effet, Pape Demba Bitèye a pu mobiliser 2.000 jeunes et 1.000 motos Jakarta.



À bord de leurs motos Jakarta, les jeunes ont accueilli et accompagné le chef de l'état durant toute la journée.



De l'aérodrome à la gouvernance jusqu'à Koundam où le chef de l'État a procédé à l'inauguration de la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté de Kaolack, les militants de Pape Demba Bitèye ont ainsi effectué une véritable démonstration de force...