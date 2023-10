Accueil du PM à Tivaouane: La députée Yéya Diallo mobilise et rassure pour la victoire de Amadou Bâ au 1er tour

La visite du Premier ministre Amadou Bâ a été marquée par une mobilisation à l’entrée des Tivaouane. Avant d’aller rendre visite au Khalife Général des Tidiane pour poursuivre sa tournée économique, Amadou Bâ a été accueilli par les responsables politiques du département de Tivaouane dont la parlementaire Yéya Diallo qui se dit rassurée pour le candidat de Benno: « Nous nous félicitons de cette visite et saluons la démarche de se rapprocher des populations avec cette option de « gouvernement de contact ». Cette mobilisation est spontanée et montre que notre candidat a des chances de passer dès le premier tour au soir du 25 février 2024 » a fait savoir la chargée de la jeunesse féminine du Parti socialiste.







Lors de cet accueil, la parlementaire a également montré son optimisme de voir cette tournée économique motivée par le suivi des réalisations et engagements pour la région, être bénéfique pour la population Thièssoise en général et celle de Tivaouane en particulier.